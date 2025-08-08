Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры около гольф-клуба в Святом Власе, Болгария

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ на ПЕРВОЙ ЛИНИИ в…
$137,777
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
