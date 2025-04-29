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Квартиры с садом в Святом Власе, Болгария

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
For sale apartments at the exclusive Florence Grand Palace complex The Florence Grand Pal…
$64,132
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