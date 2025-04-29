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Квартиры с гаражом в Святом Власе, Болгария

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13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/5
Однокомнатная квартира на продажу в комплексе Garden of Eden - полностью меблированная и иде…
$109,844
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/6
For sale: A furnished one-bedroom apartment located in the prestigious Paradise Garden compl…
$140,932
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/6
Меблированная однокомнатная квартира на продажу в престижном комплексе «Сад Эдема», Свети Вл…
$139,206
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
"Малка Воденица 2" - квартиры на одном из лучших курортов Болгарии на выгодных условиях З…
$108,029
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Продается: меблированная двухкомнатная квартира с видом на море в комплексе Garden of Eden, …
$195,759
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Студия для продажи в комплексе Garden of Eden, Свети Влас 📍 Свети Влас, Болгария 🏖️ Всего в …
$91,513
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Этаж 6/6
Пентхаус с морем Вид в комплексе «Сад Эдема», Свети Влас Площадь: 161 м2 Пол: 6-й (верхний э…
$435,020
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/6
Для продажи: меблированная квартира с одной спальней с видом на море в Эдемском комплексе, S…
$157,193
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/6
Для продажи: Меблированная двухкомнатная квартира с видом на море в престижном комплексе Gar…
$237,456
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с одной спальней с панорамным видом на море | Пляж Ипанема, Свети Влас | Всего в…
$132,142
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 1 комната в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
Просторная студия для продажи в роскошном комплексе Villa Florence, Свети Влас Мы рады предл…
$101,925
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Для продажи: меблированная квартира с двумя спальнями с видом на море в Эдемском комплексе, …
$181,043
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IBG REAL ESTATES LTD
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/6
Продается: Двухкомнатная квартира всего в 50 метрах от пляжа в Свети Влас, Болгария. Площадь…
$237,456
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
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