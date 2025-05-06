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Пентхаусы в Средце, Болгария

София
5
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2 объекта найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Площадь 214 м²
Этаж 7/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается многокомнатная квартира - мезонетного типа в центр…
$506,208
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается многокомнатная квартира в районе Хаджи Димитар в к…
$534,843
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Параметры недвижимости в Средце, Болгария

Недорогая
Элитная
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