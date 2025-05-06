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Магазины в Средце, Болгария

София
9
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2 объекта найдено
Магазин 1 350 м² в София, Болгария
Магазин 1 350 м²
София, Болгария
Площадь 1 350 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
$3,58 млн
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Магазин 307 м² в София, Болгария
Магазин 307 м²
София, Болгария
Площадь 307 м²
Количество этажей 9
Прямо от инвестора! СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается просторный магазин, подходящий…
$1,12 млн
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