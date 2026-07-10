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Таунхаусы в Софии, Болгария

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1 объект найдено
Таунхаус в София, Болгария
Таунхаус
София, Болгария
$987,176
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

Недорогая
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