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Дома в Смолянская область, Болгария

2 объекта найдено
Дом в Podvis, Болгария
Дом
Podvis, Болгария
Площадь 710 м²
€420,000
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Дом 1 спальня с двором в Bosilkovo, Болгария
Дом 1 спальня с двором
Bosilkovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
€40,000
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Параметры недвижимости в Смолянская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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