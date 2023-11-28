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Инвестиционная недвижимость в Смолянская область, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная с Spalni в Pamporovo, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Pamporovo, Болгария
Площадь 5 661 м²
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 1933 году, он р…
€2,00 млн
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