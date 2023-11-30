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Земельные участки в Слатина, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 867 м²
Агентство КВАДРАТ с удовольствием предложит вам UPI (SMF) в топ-месте! - 4867кв.м на бульв…
€549,999
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