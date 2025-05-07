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Бунгало в Shabla, Болгария

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2 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Bojanovo, Болгария
Бунгало 3 комнаты
Bojanovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Фантастическая возможность купить 2 бунгало с 2 спальнями на большом участке в популярной де…
$162,178
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Бунгало 6 комнат в Bojanovo, Болгария
Бунгало 6 комнат
Bojanovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Фантастическая возможность купить 2 бунгало с 2 спальнями на большом участке в популярной де…
$162,178
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Shabla, Болгария

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