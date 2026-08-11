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Жилье в Samokov, Болгария

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Yarlovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Yarlovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peaceful mountain r…
$45,431
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Параметры недвижимости в Samokov, Болгария

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