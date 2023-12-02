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Жильё в Samokov, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Borovets, Болгария
Квартира
Borovets, Болгария
Площадь 34 м²
Этот новый люксозный пятизвездный комплекс находится в сердце болгарского горнолыжного кур…
€37,433
в месяц
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Параметры недвижимости в Samokov, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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