Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Ruen
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ruen, Болгария

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Prosenik, Болгария
Квартира 3 спальни
Prosenik, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Описание объекта: Этот очаровательный двухэтажный дом в живописной деревне Просеник, регион …
$148,488
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ruen, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти