Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Provadia
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Provadia, Болгария

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Chaika, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chaika, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/6
CASCADAS 2 – Просторный апартамент с одной спальней Номер объекта: 10 016 Цена: €99,900 Этаж…
$107,554
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Инриал фор ю оод
Языки общения
English, Русский, Български
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Provadia, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти