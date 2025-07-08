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Дома в Primorski, Болгария

2 объекта найдено
Вилла в Варна, Болгария
Вилла
Варна, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу дом с панорамным видом на море, расположенный в д…
$789,208
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Вилла в Варна, Болгария
Вилла
Варна, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Описание объекта: Мы предлагаем на продажу современную и стильную трехэтажную виллу в красив…
$384,666
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Primorski, Болгария

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