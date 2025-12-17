Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с садом в Primorski, Болгария

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/4
Компания International Real Estates (IRE) эксклюзивно предлагает совершенно новую двухкомнат…
$276,901
НДС
Оставить заявку
