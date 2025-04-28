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Долгосрочная аренда пентхаусов в Pomorie, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/6
2-комнатная квартира для долгосрочной аренды на чердаке – Шато Ахелой 2, Ахелой, Болгария Мы…
$455
в месяц
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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