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Земельные участки в Плевенская область, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Novachene, Болгария
Земельные участки
Novachene, Болгария
Недвижимость на продажу возле Никополя и реки Дунай IBG Real Estates предлагает на продажу …
€3,500
в месяц
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