Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Петрич
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Петрич, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Kamena, Болгария
Дом 5 комнат
Kamena, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу новый двухэтажный дом с видом на море в деревне Каменар, область Бурга…
$312,797
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Петрич, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти