Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Pazardzik
  5. Дома

Дома в Pazardzik, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Pazardzik, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Pazardzik, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 445 м²
Bestay Property offers to your attention a family furnished house, with a top location in th…
€445,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pazardzik, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти