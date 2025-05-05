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Пентхаусы в Ovcha kupel, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус в Sofia City, Болгария
Пентхаус
Sofia City, Болгария
Площадь 305 м²
Этаж 6/6
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продает многокомнатную квартиру в овчарке Купел. Квартира со…
$446,105
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Параметры недвижимости в Ovcha kupel, Болгария

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