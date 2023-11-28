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Дома в Ovcha kupel, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Район Софии (Столична), Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Район Софии (Столична), Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Bestay Property offers to your attention a detached house in its own yard. It is located nex…
€375,000
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Параметры недвижимости в Ovcha kupel, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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