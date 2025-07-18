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Квартиры с бассейном в Обзоре, Болгария

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Обзор, Болгария
Квартира 1 комната
Обзор, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторные меблированные апартаменты с одной спальней и ВИДОМ НА МОРЕ и БАССЕЙНОМ…
$77,300
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GINY DOM
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