Квартиры с садом в Обзоре, Болгария

Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторную трёхкомнатную квартиру без мебели в жилом комплексе South Beach в Обзо…
$82,731
Квартира 3 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 3 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/4
Предлагаем меблированную трехкомнатную квартиру в жилом комплексе South Beach в Обзоре. П…
$120,527
Квартира 2 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 2 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
Предлагаем меблированную двухкомнатную квартиру в жилом комплексе South Beach в Обзоре. П…
$91,858
Квартира 2 комнаты в Обзор, Болгария
Квартира 2 комнаты
Обзор, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную двухкомнатную квартиру без мебели в жилом комплексе South Beach в Обзо…
$64,944
