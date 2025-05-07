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Коммерческая недвижимость в Novi Iskar, Болгария

1 объект найдено
Коммерческое помещение 71 м² в Chepintsi, Болгария
Коммерческое помещение 71 м²
Chepintsi, Болгария
Площадь 71 м²
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продает первый этаж, расположенный в квартале. Надежда 3 - р…
$129,774
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