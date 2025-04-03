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Коммерческая недвижимость в Nadejda, Болгария

1 объект найдено
Коммерческое помещение 71 м² в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческое помещение 71 м²
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 71 м²
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продает первый этаж, расположенный в квартале. Надежда 3 - р…
$125,518
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов