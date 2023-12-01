Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Земельные участки
  4. Монтанская область

Земельные участки в Монтанская область, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Borovtsi, Болгария
Земельные участки
Borovtsi, Болгария
Площадь 54 000 м²
Bestay Property представляет инвестиционный участок, расположенный недалеко от села Боровцы,…
€60,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти