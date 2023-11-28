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Земельные участки в Mladost, Болгария

4 объекта найдено
Земельные участки в Mladost, Болгария
Земельные участки
Mladost, Болгария
Площадь 2 892 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу земельный участок площадью 2892 кв. М на 7-11км бу…
€4,20 млн
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Земельные участки в Mladost, Болгария
Земельные участки
Mladost, Болгария
Площадь 4 769 м²
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич   Площадь: 4769 кв. М. / УПИ -…
€3,30 млн
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Земельные участки с Spalni в Mladost, Болгария
Земельные участки с Spalni
Mladost, Болгария
Площадь 6 996 м²
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич   Площадь: 6996 кв. М. / 2 спа…
€4,99 млн
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Земельные участки в Mladost, Болгария
Земельные участки
Mladost, Болгария
Площадь 2 227 м²
Агенство недвижимости КВАДРАТ предлагает земельный участок София, Младост, м.Каро, 8Б, ряд…
€2,35 млн
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