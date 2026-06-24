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Дома в Malko Tarnovo, Болгария

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kalovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kalovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
ID: 34195394Предлагаем к продаже дом в с. КаловоЦена 40 000 евроНаселено място: Калово, ощ. …
$45,506
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Параметры недвижимости в Malko Tarnovo, Болгария

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