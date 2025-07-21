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Жильё в Malko Tarnovo, Болгария

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Byala Voda, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala Voda, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам 3-комнатную квартиру с прямым видом на море в комплексе …
$153,573
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Byala Voda, Болгария
Квартира 1 спальня
Byala Voda, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Описание объекта: Предлагаем вам уютную двухкомнатную квартиру площадью 61,16 м², расположен…
$78,934
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 1 спальня в Byala Voda, Болгария
Квартира 1 спальня
Byala Voda, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Описание объекта: Мы представляем вам полностью меблированную двухкомнатную квартиру площадь…
$74,291
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Параметры недвижимости в Malko Tarnovo, Болгария

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