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Продажа офисных помещений в Lozenec, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис в Lozenec, Болгария
Офис
Lozenec, Болгария
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Для продажи офиса в. Лозенец - на улице. Я был золотым возле сем…
€742,760
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