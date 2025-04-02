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Пентхаусы в Kremikovci, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус в Район Софии (Столична), Болгария
Пентхаус
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается многокомнатная квартира в районе Хаджи Димитар в к…
$512,709
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Параметры недвижимости в Kremikovci, Болгария

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