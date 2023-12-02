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Коммерческая недвижимость в Krasno selo, Болгария

2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Район Софии (Столична), Болгария
Ресторан, кафе
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 52 м²
€45,000
в месяц
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Офис 1 комната в Район Софии (Столична), Болгария
Офис 1 комната
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€35,093
в месяц
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