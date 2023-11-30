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Виллы в Kiten, Болгария

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1 объект найдено
Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
€3,20 млн
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