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Бунгало в Kameno, Болгария

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2 объекта найдено
Бунгало в Trastikovo, Болгария
Бунгало
Trastikovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Мы предлагаем дом, нуждающийся в ремонте, в селе Трастиково, Болгария. Пло…
$64,306
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Бунгало в Vinarsko, Болгария
Бунгало
Vinarsko, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Описание объекта: Дом расположен на участке площадью 820 кв. м. Общая площадь дома составляе…
$97,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kameno, Болгария

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