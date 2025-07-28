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Дома с террасой в Kableshkovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Предлагаме просторен двуетажен дом в поселке Каблешково. Дом площю 105 кв.м и двор 250 кв…
$211,696
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