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Квартиры с бассейном в Kableshkovo, Болгария

двухкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Vineyards Spa Resort,…
$71,488
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