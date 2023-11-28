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Магазины в Изгрев, Болгария

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 191 м²
€152,800
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Магазин в Изгрев, Болгария
Магазин
Изгрев, Болгария
Площадь 60 м²
€65,000
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