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Дома в Iskar, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Iskar, Болгария
Дом 4 спальни
Iskar, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€119,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Iskar, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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