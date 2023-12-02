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Жильё в Iskar, Болгария

2 объекта найдено
Квартира в Iskar, Болгария
Квартира
Iskar, Болгария
Площадь 69 м²
Преимущества -отличное местоположение; -коммуникативный район с магазинами, удобным тр…
€45,485
в месяц
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Дом 4 спальни в Iskar, Болгария
Дом 4 спальни
Iskar, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€119,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Iskar, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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