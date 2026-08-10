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Жилье в Iskar, Болгария

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квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Никаких обязательств покупателя! СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная ква…
$350,687
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$74,636
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Дом 6 комнат в Busmantsi, Болгария
Дом 6 комнат
Busmantsi, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$128,720
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TekceTekce
Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$67,064
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Параметры недвижимости в Iskar, Болгария

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