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Земельные участки в Gurmazovo, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Bozhurishte, Болгария
Земельные участки
Bozhurishte, Болгария
Площадь 10 000 м²
€280,000
в месяц
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