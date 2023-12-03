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Склады в Gotse Delchev, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Warehouse / Industrial building with offices в Gotse Delchev, Болгария
Warehouse / Industrial building with offices
Gotse Delchev, Болгария
The estate is at the entrance of the city in Industrial zone and has total area of 18000 m2 …
€2,80 млн
в месяц
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