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Склады в Elin Pelin, Болгария

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1 объект найдено
Prime Logistics Hub with Exceptional Infrastructure в Stolnik, Болгария
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Prime Logistics Hub with Exceptional Infrastructure
Stolnik, Болгария
Площадь 65 455 м²
Полностью функционирующий логистический и складской комплекс, расположенный недалеко от Софи…
$25,84 млн
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