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Жильё в Elin Pelin, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Elin Pelin, Болгария
Квартира
Elin Pelin, Болгария
Бутиковый гостиничный комплекс в уютном городке Елин Пелин, в 25 км от столицы София.   …
€1,32 млн
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Параметры недвижимости в Elin Pelin, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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