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Коммерческая недвижимость в Dve Mogili, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнат с парковка, с Онлайн-показ в Dve Mogili, Болгария
Коммерческая 8 комнат с парковка, с Онлайн-показ
Dve Mogili, Болгария
Комнаты 8
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Два здания и большой участок земли возле Русе IBG Real Estates рада предложить эту недвижим…
€75,000
в месяц
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