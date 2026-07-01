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Коммерческая недвижимость в Dolni Chiflik, Болгария

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 14 121 м² в Novo Oriahovo, Болгария
Коммерческое помещение 14 121 м²
Novo Oriahovo, Болгария
Площадь 14 121 м²
#34242584Цена: 863 132 евроНаселенный пункт: Шкорпиловци, обл. ВарнаОбщая площадь: 14 121 кв…
$981,937
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