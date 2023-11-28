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Коммерческая недвижимость в Dolna Bania, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Dolna Bania, Болгария
Коммерческая
Dolna Bania, Болгария
Площадь 9 300 м²
Bestay Property представляет последний оставшийся инвестиционный участок между полем для гол…
€576,600
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