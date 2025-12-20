Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Dobrichka
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Dobrichka, Болгария

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Dobrevo, Болгария
Бунгало
Dobrevo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: На продажу предлагается полностью отреставрованный односемейный дом в тихо…
$100,849
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Dobrichka, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти