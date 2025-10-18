Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Chernomorets
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Chernomorets, Болгария

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 3 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ на…
$231,777
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
