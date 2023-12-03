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Земельные участки в Centralen, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Пловдив, Болгария
Земельные участки
Пловдив, Болгария
Площадь 21 335 м²
€2,60 млн
в месяц
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