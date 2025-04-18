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Квартиры в Biala, Болгария

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море в комплексе Silver Beach в Бьяла Болгария…
$150,457
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/5
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море. Квартира расположена в Byala Beach Resor…
$119,183
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Предлагаем вам трехкомнатную квартиру в комплексе Солнечный сезон в Бяле. Ежегодная плата за…
$92,913
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
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